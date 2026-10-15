日本首相高市早苗内阁的支持率10月下降1.7个百分点，至42.4%。据《日本时报》援引时事通讯社的调查报道，这是她一年前就任以来的最低水平，也是政府支持率连续第五个月下降。

有关部长的决定

不支持高市内阁的受访者占29.7%，较上月增加0.4个百分点。该调查历时四天，在全国范围内对2,000名18岁及以上人士进行，有效回复率为58.4%。

调查结果可能反映了公众对高市决定在针对农林水产大臣亚那一的指控出现后，仍让其留任政府超过两周的批评态度。亚那一于周三辞职。

自9月30日起，陆续有报道称，他曾就削减部分市镇的道路预算发表言论，也曾在众议院选举竞选期间为支持者提供免费巴士运输。后者可能违反选举法。

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近80%的受访者对最初让亚那一留任政府的决定持负面看法：49.6%认为该决定存在问题，另有28.4%认为较为有问题。13.2%的受访者支持这一决定。

食品税

28%的受访者认可9月的政府人事改组以及对自由民主党领导层的任命，50.6%则持相反意见。65.9%的调查参与者认为，任命亚那一和文部科学大臣关义博存在问题；两人都与自民党隐匿资金丑闻有关。

与此同时，55.3%的受访者支持一项法案：从明年4月起，将食品消费税从8%降至1%，为期两年。该文件还规定了与收入水平挂钩的补贴，以缓解物价上涨的影响。执政联盟计划在本届国会会期于12月12日结束前推动该法案获得通过。

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