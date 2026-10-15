利伯曼拒绝支持少数派政府——《耶路撒冷邮报》

在以色列，“以色列是我们的家园”党领袖阿维格多·利伯曼表示，选举后，他所在的政治力量在任何情况下都不会支持少数派政府，也不会与总理本雅明·内塔尼亚胡组建联盟。《耶路撒冷邮报》援引该政治人物在X上的发文报道称。

利伯曼强调，该党即使将其作为临时解决方案，也不会支持少数派政府。如果内塔尼亚胡阵营和反对派阵营均未能在议会获得61个席位，他的声明可能会使10月27日选举后组建此类政府变得更加困难。

组建联盟的条件

这名政治人物还表示，联盟必须完全由锡安主义政党组成。他排除了阿拉伯政党Ra'am和“联合名单”以及极端正统派政党Shas和“统一妥拉犹太教”参与其中的可能性。

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利伯曼补充说，只要内塔尼亚胡仍领导利库德集团，“以色列是我们的家园”就不会与该党共同加入政府。同时，他称没有内塔尼亚胡的利库德集团可能是重要伙伴，并表示该党的一些议员可能会加入锡安主义联盟。

反对派阵营的谈判

“以色列是我们的家园”属于寻求取代内塔尼亚胡的反对派阵营。该阵营还包括加迪·艾森科特的Yashar党、纳夫塔利·贝内特的Beyachad党以及亚伊尔·戈兰的民主党。这些政党同意在选举前合作，但尚未确定推选阵营总理候选人的程序。

根据最新民调，两个政治阵营中的任何一方都无法在没有阿拉伯政党支持的情况下获得议会多数席位。“以色列是我们的家园”在民调中的支持度约为九至十个席位。

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