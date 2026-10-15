В Израиле лидер партии «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман заявил, что после выборов его политическая сила ни при каких обстоятельствах не поддержит правительство меньшинства и не войдет в коалицию с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на публикацию политика в X.

Либерман подчеркнул, что партия не поддержит правительство меньшинства даже в качестве временного решения. Его заявление может осложнить формирование такого правительства после выборов 27 октября, если ни блок Нетаньяху, ни оппозиционный блок не получат 61 место в Кнессете.

Условия для коалиции

Политик также заявил, что коалиция должна состоять исключительно из сионистских партий. Он исключил участие в ней арабских партий Ra'am и «Объединенный список», а также ультраортодоксальных партий Shas и «Объединенный иудаизм Торы».

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Либерман добавил, что «Исраэль Бейтейну» не войдет в правительство вместе с партией «Ликуд», пока ее возглавляет Нетаньяху. В то же время он назвал «Ликуд» без Нетаньяху возможным важным партнером и выразил мнение, что некоторые депутаты этой партии могут присоединиться к сионистской коалиции.

Переговоры в оппозиционном блоке

«Исраэль Бейтейну» входит в оппозиционный блок, который стремится заменить Нетаньяху. В него также входят партия «Яшар» Гади Айзенкота, «Беяхад» Нафтали Беннета и «Демократы» Яира Голана. Партии договорились сотрудничать перед выборами, но еще не определили порядок избрания кандидата от блока на должность премьер-министра.

Согласно последним опросам, ни один из двух политических лагерей не может получить парламентское большинство без поддержки арабских партий. «Исраэль Бейтейну» в опросах набирает примерно от девяти до десяти мандатов.

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