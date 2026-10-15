Госсекретарь США Марко Рубио во время разговора с президентом Ливана Джозефом Ауном призвал не возвращать группировке «Хезболла» конфискованные взрывчатые вещества. Речь шла о нескольких сотнях килограммов взрывчатки, изъятой у «Хезболлы», сообщает The National.

Ответственность за отправление

По словам чиновника Государственного департамента США, Рубио подчеркнул необходимость привлечь к ответственности тех, кто приказал осуществить отправление, финансировал или руководил им. Он также заявил, что возвращение изъятых взрывчатых веществ «Хезболле» не должно рассматриваться.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прямая военная связь

Госсекретарь также раскритиковал закон Ливана о бойкоте 1955 года. Американский чиновник заявил, что этот закон используется для политизированных преследований, которые сдерживают усилия по достижению мира с Израилем.

Рубио призвал наладить прямую связь между военными Ливана и Израиля для координации действий и снижения риска столкновений. По оценке американской стороны, это также будет способствовать поэтапному выполнению Трехстороннего рамочного соглашения, подписанного в июне. Оно предусматривает восстановление ливанской армией государственной власти и разоружение негосударственных вооруженных группировок, в том числе «Хезболлы», а также постепенный вывод Израилем сил с территории Ливана.

Читай нас в