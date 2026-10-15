Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio podczas rozmowy z prezydentem Libanu Josephem Aounem wezwał, by Liban nie zwracał ugrupowaniu Hezbollah skonfiskowanych materiałów wybuchowych. Chodziło o kilkaset kilogramów materiałów wybuchowych odebranych Hezbollahowi, informuje The National.

Odpowiedzialność za przesyłkę

Według urzędnika Departamentu Stanu USA Rubio podkreślił potrzebę pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które zleciły, finansowały lub kierowały przesyłką. Oświadczył również, że zwrot przejętych materiałów wybuchowych Hezbollahowi nie powinien być rozważany.

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Bezpośrednia łączność wojskowa

Sekretarz stanu skrytykował także libańską ustawę o bojkocie z 1955 roku. Amerykański urzędnik stwierdził, że ustawa ta jest wykorzystywana do upolitycznionych postępowań, które hamują wysiłki na rzecz pokoju z Izraelem.

Rubio wezwał do ustanowienia bezpośredniej łączności między siłami zbrojnymi Libanu i Izraela w celu koordynowania działań i zmniejszenia ryzyka starć. Według oceny strony amerykańskiej przyczyni się to również do etapowej realizacji Trójstronnego Porozumienia Ramowego podpisanego w czerwcu. Przewiduje ono przywrócenie przez armię libańską władzy państwowej i rozbrojenie niepaństwowych grup zbrojnych, w tym Hezbollahu, a także stopniowe wycofanie przez Izrael sił z terytorium Libanu.

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