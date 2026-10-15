В России назвали американский мирный план информационным блефом

Правительственная «Российская газета» назвала новую американскую инициативу по прекращению войны в Украине «информационным блефом Запада». Автор критической публикации, бывший российский дипломат Василий Корчмар, раскритиковал все четыре пункта плана — от восстановления Украины до прекращения огня. В то же время официальная Москва заявляет, что не получала этого документа и не имеет официальных предложений от США.

В России раскритиковали новый мирный план, который американские переговорщики обсуждают с Украиной и европейскими партнерами. Подробный материал с критикой инициативы 14 октября опубликовала правительственная «Российская газета». Автор статьи — Василий Корчмар, бывший российский дипломат, работавший в Министерстве иностранных дел РФ. Он назвал американскую инициативу «очередным информационным блефом Запада» и заявил, что её предложения не содержат конкретных шагов по урегулированию войны.

В то же время важно различать официальную позицию Кремля и оценку автора публикации. Корчмар находится в отставке, а его статья не является официальным ответом российских властей на американский план.

Что известно о новом мирном плане США

Об американской инициативе 12 октября написал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Он сослался на американского чиновника, осведомленного о ходе переговоров.

По данным издания, план обсуждался 9 октября во Флориде на встрече представителей США, Украины, Великобритании, Франции и Германии. Американскую сторону представляли специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Инициатива, согласно обнародованному описанию, состоит из четырёх основных пунктов:

восстановление Украины с помощью международного финансирования;

гарантии безопасности для Украины и России;

восстановление экономического и энергетического сотрудничества России с Европой;

прекращение огня по нынешней линии фронта с сохранением российского контроля над оккупированными территориями.

По замыслу американских переговорщиков, экономические возможности и гарантии безопасности должны стать частью договоренностей, которые помогут сторонам согласиться на компромисс в отношении территорий. Однако обнародованное описание не означает, что все эти предложения уже согласованы Украиной, Россией или европейскими государствами. Также речь не идет о подписанном мирном соглашении.

Что официально заявляла Москва

До публикации Корчмаря представители российских властей уже комментировали информацию о новом плане. 13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщение об американской инициативе, но самого плана не получали. В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров также подтвердил, что у Москвы нет официальных предложений.

Лавров заявил, что в обнародованных сообщениях нет идей, которые могли бы обеспечить долгосрочный мир. Он также выразил убеждение, что Украина и ее европейские союзники могут нарушить возможное перемирие. Это оценка российского министра, а не подтвержденный факт относительно будущего поведения Украины или её партнеров.

Что известно об авторе критической статьи

Василий Корчмар ранее работал в российском МИД. Он был главным советником департамента стран СНГ, занимал должность генерального консула России в Гюмри (Армения), а также возглавлял российскую делегацию в Объединенной контрольной комиссии по урегулированию приднестровского конфликта в 2013–2014 годах. В настоящее время Корчмар находится в отставке и входит в экспертный совет организации «Офицеры России».

Он и ранее комментировал переговоры по поводу войны против Украины. В мае 2025 года, перед телефонным разговором Владимира Путина с Дональдом Трампом, Корчмар заявлял, что прекращение огня без механизма контроля не принесет результата. В январе 2026 года, накануне встречи Путина со Стивом Виткоффом, он также комментировал возможные условия американского плана и называл территориальный вопрос одним из главных для Москвы.

Эти предыдущие заявления показывают, что Корчмар регулярно высказывается о переговорах и возможных условиях завершения войны. Однако его оценки не следует автоматически воспринимать как официальные решения российских властей.

Как в Украине прокомментировали публикацию о плане

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин также прокомментировал сообщение об американской инициативе. По его словам, обнародованное описание отражает взгляды лишь части американской команды.

Литвин назвал это «хорошим пиаром американцев». Таким образом, вокруг нового плана пока нет единой согласованной позиции. По сообщениям СМИ, американские переговорщики обсуждают возможные условия урегулирования с Украиной и европейскими партнерами. Москва же заявляет, что официально не получала план, а в российской правительственной газете тем временем опубликовали его резкую критику.

Пока не сообщалось, что все четыре пункта согласованы сторонами или что на их основе подготовлено окончательное мирное соглашение. Дальнейшее развитие переговоров будет зависеть от того, перейдут ли обсуждения к официальным предложениям и конкретным договоренностям. Об этом сообщает Агентство «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что любой мирный план Украины в отношении России требует его одобрения. Он также выразил надежду на продуктивную встречу с украинским и российским лидерами в ближайшие дни.

Кроме того, Зеленский и Трамп проведут совместную беседу с лидерами ЕС.

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