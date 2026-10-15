У Росії назвали американський мирний план інформаційним блефом

Урядова «Российская газета» назвала нову американську ініціативу щодо завершення війни в Україні «інформаційним блефом Заходу». Автор критичної публікації, колишній російський дипломат Василь Корчмар, розкритикував усі чотири пункти плану — від відновлення України до припинення вогню. Водночас офіційна Москва заявляє, що не отримувала цього документа й не має офіційних пропозицій від США.

У Росії розкритикували новий мирний план, який американські переговорники обговорюють з Україною та європейськими партнерами. Розгорнутий матеріал із критикою ініціативи 14 жовтня опублікувала урядова «Российская газета». Автор статті — Василь Корчмар, колишній російський дипломат, який працював у Міністерстві закордонних справ РФ. Він назвав американську ініціативу «черговим інформаційним блефом Заходу» та заявив, що її пропозиції не містять конкретних кроків для врегулювання війни.

Водночас важливо розрізняти офіційну позицію Кремля та оцінку автора публікації. Корчмар перебуває у відставці, а його стаття не є офіційною відповіддю російської влади на американський план.

Що відомо про новий мирний план США

Про американську ініціативу 12 жовтня написав колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус. Він посилався на американського чиновника, обізнаного з перебігом переговорів.

За даними видання, план обговорювали 9 жовтня у Флориді на зустрічі представників США, України, Великої Британії, Франції та Німеччини. Американську сторону представляли спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Ініціатива, за оприлюдненим описом, складається з чотирьох основних пунктів:

відновлення України за допомогою міжнародного фінансування;

гарантії безпеки для України та Росії;

відновлення економічної й енергетичної співпраці Росії з Європою;

припинення вогню по нинішній лінії фронту зі збереженням російського контролю над окупованими територіями.

За задумом американських переговорників, економічні можливості та гарантії безпеки мають стати частиною домовленостей, які допоможуть сторонам погодитися на компроміс щодо територій. Однак оприлюднений опис не означає, що всі ці пропозиції вже погоджені Україною, Росією чи європейськими державами. Також не йдеться про підписану мирну угоду.

Що офіційно заявляла Москва

До публікації Корчмаря представники російської влади вже коментували інформацію про новий план. 13 жовтня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі бачили повідомлення про американську ініціативу, але самого плану не отримували. У четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також підтвердив, що Москва не має офіційних пропозицій.

Лавров заявив, що в оприлюднених повідомленнях немає ідей, які могли б забезпечити довгостроковий мир. Він також висловив переконання, що Україна та її європейські союзники можуть порушити можливе перемир’я. Це оцінка російського міністра, а не підтверджений факт щодо майбутньої поведінки України чи її партнерів.

Що відомо про автора критичної статті

Василь Корчмар раніше працював у російському МЗС. Він був головним радником департаменту країн СНД, обіймав посаду генерального консула Росії в Гюмрі у Вірменії, а також очолював російську делегацію в Об’єднаній контрольній комісії з врегулювання придністровського конфлікту у 2013–2014 роках. Нині Корчмар перебуває у відставці та входить до експертної ради організації «Офіцери Росії».

Він і раніше коментував переговори щодо війни проти України. У травні 2025 року, перед телефонною розмовою Володимира Путіна з Дональдом Трампом, Корчмар заявляв, що припинення вогню без механізму контролю не матиме результату. У січні 2026 року, напередодні зустрічі Путіна зі Стівом Віткоффом, він також коментував можливі умови американського плану та називав територіальне питання одним із головних для Москви.

Ці попередні заяви показують, що Корчмар регулярно висловлюється про переговори та можливі умови завершення війни. Однак його оцінки не слід автоматично сприймати як офіційні рішення російської влади.

Як в Україні прокоментували публікацію про план

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин також прокоментував повідомлення про американську ініціативу. За його словами, оприлюднений опис відображає погляди лише частини американської команди.

Литвин назвав це «хорошим піаром американців». Таким чином, навколо нового плану поки що немає єдиної узгодженої позиції. За повідомленнями медіа, американські переговорники обговорюють можливі умови врегулювання з Україною та європейськими партнерами. Москва ж заявляє, що офіційно не отримувала плану, а в російській урядовій газеті тим часом опублікували його різку критику.

Наразі не повідомлялося, що всі чотири пункти погодили сторони або що на їхній основі підготували остаточну мирну угоду. Подальший розвиток переговорів залежатиме від того, чи перейдуть обговорення до офіційних пропозицій і конкретних домовленостей. Про це повідомляє Агентство. Новости.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що будь-який мирний план України щодо Росії потребує його схвалення. Він також висловив сподівання на продуктивну зустріч із українським та російським лідерами найближчими днями.

Також, Зеленський і Трамп проведуть спільну розмову з лідерами ЄС.

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