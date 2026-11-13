Відео: У Москві вибухнув автомобіль з пропагандистом

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У п’ятницю, 13 листопада, у столиці Росії стався вибух автомобіля. За попередніми даними телеграм-каналів, інцидент стався на вулиці Кіровоградській, коли машина перебувала в русі.

Стверджується, що вибухова хвиля викинула водія на проїжджу частину.

Пропагандисти повідомляють, що постраждав Сергій Заворотний.

Заворотний — російський публіцист, кандидат історичних наук, колишній співробітник Держдуми рф та прессекретар експрем'єра України Миколи Азарова.

Роками просував антиукраїнську пропаганду, називав Євромайдан державним переворотом, звинувачував Захід у зовнішньому управлінні Україною та очолював проросійський інформаційний ресурс «Антифашист».

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Також є співавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял. Как россия потеряла Украину».

Джерело: Exilenova+

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