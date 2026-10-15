В Японии уровень поддержки кабинета премьер-министра Санаэ Такаити в октябре снизился на 1,7 процентного пункта — до 42,4%. Это самый низкий показатель с момента ее вступления в должность год назад и пятое подряд ежемесячное снижение рейтинга правительства, сообщает The Japan Times со ссылкой на опрос Jiji Press.

Решение по министру

Доля респондентов, не поддерживающих кабинет Такаити, составила 29,7% — на 0,4 процентного пункта больше, чем в предыдущем месяце. Опрос проводился в течение четырех дней среди 2 тысяч человек в возрасте от 18 лет по всей стране; доля действительных ответов составила 58,4%.

Результаты опроса, вероятно, отразили критическое отношение общественности к решению Такаити более двух недель оставлять в правительстве министра сельского хозяйства Кадзуо Яну, несмотря на обвинения в его адрес. Яна подал в отставку в среду.

С 30 сентября появлялись сообщения о его высказываниях относительно сокращения дорожных бюджетов для отдельных муниципалитетов, а также о бесплатной автобусной перевозке сторонников во время кампании на выборах в нижнюю палату парламента. Последнее могло нарушать избирательное законодательство.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Решение первоначально оставить Яну в правительстве негативно оценили почти 80% опрошенных: 49,6% назвали его проблемным, еще 28,4% — скорее проблемным. Решение поддержали 13,2% респондентов.

Налог на продукты

Сентябрьские кадровые перестановки в правительстве и назначения в руководство Либерально-демократической партии одобрили 28% опрошенных, тогда как 50,6% высказали противоположное мнение. Назначения Яны и министра образования Ёсихиро Сэки, которых связывали со скандалом вокруг скрытых фондов в ЛДП, проблемными назвали 65,9% участников опроса.

В то же время 55,3% респондентов поддержали законопроект о снижении налога на потребление для продуктов питания с 8% до 1% на два года с апреля следующего года. Документ также предусматривает выплаты, привязанные к уровню доходов, для смягчения последствий роста цен. Правящая коалиция планирует добиться принятия законопроекта до завершения текущей парламентской сессии 12 декабря.

Читай нас в