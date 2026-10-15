W Japonii poparcie dla gabinetu premier Sanae Takaichi spadło w październiku o 1,7 punktu procentowego, do 42,4%. Jest to najniższy wynik od objęcia przez nią urzędu rok temu oraz piąty z rzędu miesięczny spadek notowań rządu — informuje The Japan Times, powołując się na sondaż Jiji Press.

Decyzja w sprawie ministra

Odsetek respondentów, którzy nie popierają gabinetu Takaichi, wyniósł 29,7%, czyli o 0,4 punktu procentowego więcej niż w poprzednim miesiącu. Badanie prowadzono przez cztery dni wśród 2 tys. osób w wieku od 18 lat w całym kraju; odsetek ważnych odpowiedzi wyniósł 58,4%.

Wyniki sondażu prawdopodobnie odzwierciedliły krytyczny stosunek opinii publicznej do decyzji Takaichi o pozostawieniu przez ponad dwa tygodnie w rządzie ministra rolnictwa Kazuo Yany, mimo stawianych mu zarzutów. Yana podał się do dymisji w środę.

Od 30 września pojawiały się doniesienia o jego wypowiedziach dotyczących cięć budżetów drogowych dla niektórych gmin, a także o bezpłatnym przewozie autobusowym zwolenników podczas kampanii przed wyborami do niższej izby parlamentu. To ostatnie mogło naruszać przepisy wyborcze.

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Decyzję o początkowym pozostawieniu Yany w rządzie negatywnie oceniło niemal 80% ankietowanych: 49,6% uznało ją za problematyczną, a kolejne 28,4% za raczej problematyczną. Decyzję poparło 13,2% respondentów.

Podatek na żywność

Wrześniowe zmiany kadrowe w rządzie oraz nominacje do kierownictwa Partii Liberalno-Demokratycznej zaakceptowało 28% respondentów, podczas gdy 50,6% wyraziło odmienne zdanie. Nominacje Yany i ministra edukacji Yoshihiro Sekiego, których łączono ze skandalem dotyczącym ukrytych funduszy w PLD, za problematyczne uznało 65,9% uczestników badania.

Jednocześnie 55,3% respondentów poparło projekt ustawy o obniżeniu podatku konsumpcyjnego na produkty spożywcze z 8% do 1% na dwa lata, począwszy od kwietnia przyszłego roku. Dokument przewiduje także świadczenia uzależnione od poziomu dochodów, aby złagodzić skutki wzrostu cen. Rządząca koalicja planuje doprowadzić do uchwalenia projektu przed zakończeniem obecnej sesji parlamentu 12 grudnia.

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