韩国展示人与机器人作战战术——《韩国先驱报》

在韩国杨平，陆军在Army TIGER+倡议框架下举行了演示训练，无人机、地面机器人系统和军人进行了联合行动演练。正如《韩国先驱报》报道，该计划的目标是在2040年前，将一支在很大程度上依赖人力资源的军队转变为整合人工智能系统、人员和无人平台的部队。

训练的三个阶段

军方将训练分为反无人机、综合无人作战以及军人与无人系统之间的协同。第一阶段，模拟敌方无人机在远距离被发现和识别，随后基于人工智能的决策支持系统评估威胁。军方使用激光防空系统和拦截无人机将其摧毁。

在下一阶段，用于制造烟幕的无人机和多用途无人车辆在部队前方移动，搜寻威胁并协助穿越无人机杀伤区。无人侦察车辆和韩国K-CEV工程战车在部队推进前穿越障碍和危险区域。

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部队与数字网络

韩国陆军表示，这种方法应降低军人的风险，并提高部队的效率和生存能力。在Army TIGER+框架下，已建立一支综合无人作战部队，以及一支用于检验班组层级军人、无人机和机器人协同的部队。

这支于1月启动的综合部队由六个方向组成：无人机及反无人机、机器人、网络和电磁活动、网络以及保障。陆军还在发展“数字基础”——用于连接无人机、机器人、传感器和基于人工智能的指挥决策支持系统的共享网络。演示中展示了85套先进系统，其中包括来自公共和私人项目的装备，以及可能用于军事用途的原型。

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