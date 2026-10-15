W Yangpyeong w Korei Południowej armia przeprowadziła pokazowe ćwiczenia w ramach inicjatywy Army TIGER+, podczas których drony, naziemne systemy robotyczne i żołnierze ćwiczyli wspólne działania. Jak informuje Korea Herald, celem programu jest przekształcenie armii, która w dużej mierze opiera się na zasobach ludzkich, w siły ze zintegrowanymi systemami sztucznej inteligencji, ludźmi i platformami bezzałogowymi do 2040 roku.

Trzy etapy ćwiczeń

Wojsko podzieliło ćwiczenia na zwalczanie dronów, zintegrowane bezzałogowe działania bojowe oraz współdziałanie żołnierzy i systemów bezzałogowych. Na pierwszym etapie symulowane wrogie drony wykrywano i identyfikowano z odległości, po czym oparty na AI system wspomagania decyzji oceniał zagrożenie. Do ich neutralizacji użyto laserowego systemu obrony powietrznej oraz dronów przechwytujących.

Podczas kolejnego etapu drony do stawiania zasłony dymnej i wielozadaniowe pojazdy bezzałogowe poruszały się przed pododdziałami, szukając zagrożeń i pomagając w pokonaniu strefy rażenia dronów. Bezzałogowe pojazdy rozpoznawcze oraz koreańskie inżynieryjne wozy bojowe K-CEV przechodziły przez przeszkody i niebezpieczne obszary przed wysunięciem wojsk.

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Jednostki i sieć cyfrowa

Armia Korei Południowej oświadczyła, że takie podejście ma zmniejszyć ryzyko dla żołnierzy oraz zwiększyć skuteczność i przeżywalność sił. W ramach Army TIGER+ utworzono już zintegrowaną jednostkę walki bezzałogowej oraz jednostkę do sprawdzania współdziałania żołnierzy, dronów i robotów na poziomie drużyny.

Zintegrowana jednostka, uruchomiona w styczniu, składa się z sześciu obszarów: dronów i przeciwdziałania im, robotów, działalności cybernetycznej i elektromagnetycznej, sieci oraz zabezpieczenia. Armia rozwija także „cyfrową podstawę” — wspólną sieć do łączenia dronów, robotów, czujników i opartych na AI systemów wspomagania decyzji dowódczych. Podczas demonstracji przedstawiono 85 zaawansowanych systemów, w tym sprzęt z projektów publicznych i prywatnych oraz prototypy do możliwego zastosowania wojskowego.

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