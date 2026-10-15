В Янпхёне в Южной Корее армия провела демонстрационные учения в рамках инициативы Army TIGER+, в ходе которых беспилотники, наземные роботизированные системы и военнослужащие отрабатывали совместные действия. Как сообщает Korea Herald, цель программы заключается в преобразовании армии, которая в значительной степени опирается на человеческие ресурсы, в силы с интегрированными системами искусственного интеллекта, людьми и беспилотными платформами к 2040 году.

Три этапа учений

Военные разделили учения на противодействие дронам, интегрированные беспилотные боевые действия и взаимодействие военнослужащих с беспилотными системами. На первом этапе условно вражеские дроны обнаруживали и идентифицировали на расстоянии, после чего система поддержки принятия решений на основе ИИ оценивала угрозу. Для их нейтрализации применили лазерное средство противовоздушной обороны и дроны-перехватчики.

Во время следующего этапа дроны для создания дымовой завесы и многоцелевые беспилотные машины двигались впереди подразделений, ища угрозы и помогая преодолевать зону поражения дронами. Беспилотные разведывательные машины и корейские инженерные боевые машины K-CEV проходили через препятствия и опасные участки до выдвижения военных.

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Подразделения и цифровая сеть

Армия Южной Кореи заявила, что такой подход должен снизить риски для военнослужащих и повысить эффективность и живучесть сил. В рамках Army TIGER+ уже создали интегрированное подразделение беспилотного боя и подразделение для проверки взаимодействия военнослужащих, дронов и роботов на уровне отделения.

Интегрированное подразделение, запущенное в январе, состоит из шести направлений: дроны и противодействие им, роботы, кибер- и электромагнитная деятельность, сети и обеспечение. Армия также развивает «цифровую основу» — общую сеть для соединения дронов, роботов, датчиков и систем поддержки командных решений на базе ИИ. На демонстрации представили 85 передовых систем, включая технику из государственных и частных проектов и прототипы для возможного военного применения.

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