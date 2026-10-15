К концу столетия почти половина домохозяйств Кипра может оказаться под угрозой бедности из-за усиления жары и засух, свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Global Environmental Change. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По оценке исследователей, доля домохозяйств, которым угрожает бедность, может вырасти с нынешних 14,9% до 49%, если глобальная температура повысится на 2,7°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, а Кипр не введет существенных мер адаптации к изменению климата. Даже при ограничении потепления до 2°C этот показатель может достичь около 25%.

Потери доходов из-за жары и засухи

За последние два десятилетия волны жары и засухи сократили доходы населения Кипра ориентировочно на 5%. Для беднейших домохозяйств потери составили 9%. Авторы работы отмечают, что эти показатели уже превышают средний уровень в Европе.

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В исследовании говорится, что сочетание экстремальной жары с продолжительной засухой оказывает большее негативное влияние, чем эти явления по отдельности. Климатические потери на Кипре могут достичь 54% прогнозируемого будущего уровня доходов — примерно вдвое больше среднего показателя в Европе. Это может нивелировать значительную часть ожидаемого роста доходов.

Наибольший риск для бедных семей

Ведущий автор исследования Джесси Шляйпен, докторантка Берлинского университета имени Гумбольдта, объяснила, что беднейшие семьи наиболее уязвимы из-за более сложного доступа к базовым услугам и финансовым ресурсам для восстановления после экстремальных погодных явлений. Повторяющиеся потери доходов, по ее словам, могут превратить краткосрочные последствия в долговременную ловушку бедности.

Исследователи призвали обеспечить уязвимые домохозяйства финансовой и технической поддержкой, а также инвестировать в энергоэффективные здания и инфраструктуру, способную выдерживать все более экстремальные погодные условия.

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