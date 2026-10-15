Do końca stulecia niemal połowa gospodarstw domowych na Cyprze może znaleźć się w grupie zagrożonej ubóstwem z powodu nasilających się upałów i susz, wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Global Environmental Change. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Według szacunków badaczy odsetek gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem może wzrosnąć z obecnych 14,9% do 49%, jeśli globalna temperatura podniesie się o 2,7°C w porównaniu z poziomem przedindustrialnym, a Cypr nie wdroży istotnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu. Nawet przy ograniczeniu ocieplenia do 2°C wskaźnik ten może osiągnąć około 25%.

Straty dochodów z powodu upałów i suszy

W ciągu ostatnich dwóch dekad fale upałów i susze zmniejszyły dochody mieszkańców Cypru o około 5%. W przypadku najuboższych gospodarstw domowych straty wyniosły 9%. Autorzy pracy zaznaczają, że wskaźniki te już przewyższają średni poziom w Europie.

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W badaniu stwierdzono, że połączenie ekstremalnych upałów z długotrwałą suszą ma większy negatywny wpływ niż każde z tych zjawisk osobno. Straty klimatyczne na Cyprze mogą sięgnąć 54% prognozowanego przyszłego poziomu dochodów — około dwukrotnie więcej niż średnio w Europie. Może to zniwelować znaczną część oczekiwanego wzrostu dochodów.

Największe ryzyko dla ubogich rodzin

Główna autorka badania Jessie Schleipen, doktorantka Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, wyjaśniła, że najuboższe rodziny są najbardziej narażone z powodu trudniejszego dostępu do podstawowych usług i środków finansowych na odbudowę po ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Powtarzające się straty dochodów, jak stwierdziła, mogą przekształcić krótkoterminowe skutki w długotrwałą pułapkę ubóstwa.

Badacze wezwali do zapewnienia wrażliwym gospodarstwom domowym wsparcia finansowego i technicznego, a także do inwestowania w energooszczędne budynki oraz infrastrukturę zdolną wytrzymać coraz bardziej ekstremalne warunki pogodowe.

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