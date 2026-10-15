发表在《Global Environmental Change》期刊上的一项研究显示，到本世纪末，由于高温和干旱加剧，塞浦路斯近半数家庭可能面临贫困风险。Cyprus Mail对此报道。

研究人员估计，如果全球气温较工业化前水平上升2.7°C，而塞浦路斯未采取实质性的气候变化适应措施，面临贫困风险的家庭比例可能从目前的14.9%升至49%。即使将升温限制在2°C以内，这一比例也可能达到约25%。

高温和干旱造成的收入损失

过去二十年间，热浪和干旱使塞浦路斯居民收入估计减少了5%。对最贫困家庭而言，损失达9%。研究作者指出，这些指标已经超过欧洲平均水平。

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研究称，极端高温与长期干旱的叠加影响，比这些现象单独发生时的负面影响更大。塞浦路斯的气候损失可能达到预测未来收入水平的54%——约为欧洲平均水平的两倍。这可能抵消预期收入增长中的很大一部分。

贫困家庭面临最大风险

该研究的主要作者、柏林洪堡大学博士生杰西·施莱彭解释说，最贫困的家庭最为脆弱，因为他们更难获得基本服务以及在极端天气事件后恢复所需的金融资源。她表示，反复发生的收入损失可能使短期后果演变为长期贫困陷阱。

研究人员呼吁为脆弱家庭提供财政和技术支持，并投资建设节能建筑和能够承受日益极端天气条件的基础设施。

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