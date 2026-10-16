Тамагочи снова на пике популярности: культовая игрушка 90-х переживает возрождение

Спустя почти 30 лет после появления японская игрушка «Тамагочи» вновь набирает популярность. Волну ностальгии поддерживают взрослые, выросшие с виртуальными питомцами, а также новое поколение детей.

Тамагочи впервые появился 23 ноября 1996 года в Японии. Владельцам нужно было кормить цифрового персонажа, лечить его, убирать за ним и следить за его потребностями. Если питомца оставляли без присмотра, он мог заболеть или умереть.

За почти три десятилетия игрушка распространилась более чем в 50 странах и регионах мира. Общий объем поставок превысил 100 млн устройств.

Новое возрождение связывают с популярностью культуры японской эпохи Хэйсэй, которая длилась с 1989 по 2019 год. Производитель продолжает обновлять устройства: в современных моделях есть цветные экраны и дополнительные возможности, которые позволяют облегчить уход за виртуальным питомцем. В частности, в отдельных версиях можно нанять «няню», пока владелец занят.

В июле 2026 года вышла новая модель Tamagotchi Paradise. Всего за историю франшизы было создано 38 моделей, однако основная идея осталась прежней — виртуальный питомец нуждается в регулярном внимании.

Источник: The Asahi Shimbun

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