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Deutsche Bahn запретила употреблять алкоголь на вокзалах Германии — Anadolu Agency

UA.NEWS 15 Октября 2026 12:02
Deutsche Bahn запретила употреблять алкоголь на вокзалах Германии — Anadolu Agency

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn запретил употребление алкоголя на всех вокзалах, находящихся под его контролем, в том числе на платформах. Новое правило ввели в рамках внутренних правил компании для повышения безопасности и чистоты на станциях.

Где будет действовать запрет

Ограничение касается общественных зон вокзалов Deutsche Bahn. При этом оно не распространяется на рестораны, расположенные на территории станций. Пассажирам также разрешено перевозить в сумках запечатанные алкогольные напитки, а в поездах употребление алкоголя в целом остаётся разрешённым.

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Контроль и санкции

Как сообщает Anadolu Agency, за соблюдением запрета будет следить служба безопасности во время регулярных патрулирований. Людей, проигнорировавших требование, могут немедленно вывести с территории вокзала. Для повторных нарушителей возможно более длительное ограничение на посещение станций.

В Deutsche Bahn заявили, что решение приняли с учётом предложений пассажиров, сотрудников и других людей, выступавших за более безопасные и чистые вокзалы. Согласно репрезентативному опросу компании, 79% респондентов поддержали запрет на употребление алкоголя на станциях, тогда как 9% высказались против.

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