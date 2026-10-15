Deutsche Bahn заборонила пити алкоголь на вокзалах Німеччини — Anadolu Agency

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn заборонив вживати алкоголь на всіх вокзалах, що перебувають під його контролем, зокрема на платформах. Нове правило запровадили у межах внутрішніх правил компанії для підвищення безпеки та чистоти на станціях.

Де діятиме заборона

Обмеження стосується громадських зон вокзалів Deutsche Bahn. Водночас воно не поширюється на ресторани, розташовані на території станцій. Пасажирам також дозволено перевозити в сумках запечатані алкогольні напої, а в поїздах вживання алкоголю загалом залишається дозволеним.

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Контроль і санкції

Як повідомляє Anadolu Agency, за дотриманням заборони стежитиме служба безпеки під час регулярних патрулювань. Людей, які проігнорують вимогу, можуть негайно вивести з території вокзалу. Для повторних порушників можливе триваліше обмеження на відвідування станцій.

У Deutsche Bahn заявили, що рішення ухвалили з урахуванням пропозицій пасажирів, працівників та інших людей, які виступали за безпечніші й чистіші вокзали. За даними репрезентативного опитування компанії, 79% респондентів підтримали заборону на вживання алкоголю на станціях, тоді як 9% висловилися проти.

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