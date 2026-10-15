Niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn zakazał spożywania alkoholu na wszystkich dworcach znajdujących się pod jego kontrolą, w tym na peronach. Nową zasadę wprowadzono w ramach wewnętrznych przepisów firmy, aby zwiększyć bezpieczeństwo i czystość na stacjach.

Gdzie będzie obowiązywać zakaz

Ograniczenie dotyczy ogólnodostępnych stref dworców Deutsche Bahn. Nie obejmuje jednak restauracji znajdujących się na terenie stacji. Pasażerowie mogą również przewozić w torbach zapieczętowane napoje alkoholowe, a spożywanie alkoholu w pociągach co do zasady pozostaje dozwolone.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrola i sankcje

Jak informuje Anadolu Agency, nad przestrzeganiem zakazu będzie czuwać służba bezpieczeństwa podczas regularnych patroli. Osoby, które zignorują wymóg, mogą zostać natychmiast wyprowadzone z terenu dworca. Wobec recydywistów możliwe jest dłuższe ograniczenie wstępu na stacje.

Deutsche Bahn oświadczyła, że decyzję podjęto z uwzględnieniem propozycji pasażerów, pracowników i innych osób opowiadających się za bezpieczniejszymi i czystszymi dworcami. Według reprezentatywnego badania firmy 79% respondentów poparło zakaz spożywania alkoholu na stacjach, a 9% było przeciw.

Czytaj nas na