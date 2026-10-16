W Japonii liczba zagranicznych rezydentów na koniec czerwca 2026 roku osiągnęła rekordowe 4 281 026 osób. To o 155 631 osób, czyli o 3,8%, więcej niż pod koniec 2025 roku i stanowi 3,48% całkowitej liczby ludności kraju, podaje The Japan Times, powołując się na dane Japońskiej Agencji Służb Imigracyjnych.

Statystyki nie obejmują tymczasowych gości przebywających w kraju krócej niż trzy miesiące. Największą społecznością wśród zagranicznych rezydentów pozostają obywatele Chin — 941 031 osób. Kolejne miejsca zajmują obywatele Wietnamu — 693 750 oraz Korei Południowej — 408 682.

Liczba Indonezyjczyków wzrosła najbardziej

Wśród 10 największych grup według obywatelstwa najbardziej wzrosła liczba rezydentów z Indonezji — o 41 387, do 307 456 osób. Liczba obywateli Nepalu zwiększyła się o 33 858, do 334 850, a obywateli Mjanmy — o 29 035, do 211 602. Jedyną grupą w pierwszej dziesiątce, której liczebność spadła, byli obywatele Brazylii: ich liczba zmniejszyła się o 464, do 209 550.

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Najliczniejszą kategorią według statusu pobytu byli stali rezydenci — 961 342 osoby. Liczba posiadaczy wiz dla inżynierów, specjalistów w dziedzinie nauk humanistycznych i usług międzynarodowych wzrosła o 40 394, do 516 184. Liczba posiadaczy wizy dla wykwalifikowanych pracowników, wprowadzonej w 2019 roku w celu rozwiązania problemu niedoboru siły roboczej, zwiększyła się o 53 960, do 444 256.

Tokio przyjmuje niemal jedną piątą zagranicznych rezydentów

Najwięcej zagranicznych rezydentów mieszka w prefekturze Tokio — 824 486 osób. Stanowi to 19,3% ich całkowitej liczby w Japonii oraz 5,76% ludności prefektury. Dalej znajdują się prefektury Osaka — 389 846 osób, Aichi — 369 849, Kanagawa — 331 515 oraz Saitama — 305 867.

Oddzielnie agencja poinformowała, że według stanu na 1 lipca liczba cudzoziemców, którzy przekroczyli dozwolony okres pobytu, zmniejszyła się od początku roku o 3 259 osób, czyli o 4,8%, do 65 229. Najwięcej takich osób było wśród obywateli Tajlandii — 10 260, Wietnamu — 10 135 oraz Korei Południowej — 9 759.

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