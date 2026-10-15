Франция отработала полеты Rafale с гражданского аэропорта — AeroTime

Французские Воздушно-космические силы во время учений BASEX развернули три истребителя Rafale в аэропорту По-Пиренеи и два транспортных самолета CN235 в аэропорту Динар. Учения проходили во Франции с 23 сентября по 2 октября 2026 года, сообщает AeroTime.

Полеты с гражданской инфраструктуры

Развертывание провели в рамках FRA-ACE — французской адаптации концепции НАТО Agile Combat Employment. Она предусматривает применение авиации с рассредоточенных площадок при минимальной логистической поддержке и с использованием имеющейся местной инфраструктуры.

В По прибыли Rafale 30-го истребительного крыла с авиабазы Мон-де-Марсан вместе с примерно 25 военнослужащими, среди которых были пилоты, механики и подразделение охраны. Состав группы намеренно ограничили, чтобы проверить работу FRA-ACE в условиях сокращенных ресурсов. Экипажи выполняли тренировочные вылеты, а мобильная структура поддержки SAMD обеспечивала планирование и подготовку миссий на месте.

Военные проверяли скорость передислокации боевых самолетов с постоянной базы и их способность поддерживать полеты с временного аэродрома.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Тренировки в Динаре

В аэропорт Динар прибыли два CN235 64-го транспортного крыла из Эврё и около 30 военнослужащих. Подразделение свело логистическое обеспечение к минимуму и, в частности, использовало возможности аэропорта для заправки самолетов.

Экипажи CN235 также выполняли тренировочные полеты, упражнения по обезвреживанию взрывоопасных предметов и совместные тренировки с аэродромными пожарно-спасательными службами. Французские Воздушно-космические силы заявили, что координировали оба развертывания с администрациями и операторами аэропортов, чтобы не препятствовать обычной работе аэропортов и коммерческой деятельности.

Предыдущие развертывания

Это второй год подряд, когда французские военные проводят такие развертывания в гражданских аэропортах страны. В сентябре 2025 года три Mirage 2000D действовали из аэропорта Мец-Нанси-Лотарингия. Весной 2026 года два A400M разместили в Шатору, а два Mirage 2000-5 — в аэропорту Доль-Юра.

Читай нас в