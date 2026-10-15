法国演练从民用机场起降“阵风”战机——AeroTime

法国空天军在BASEX演习期间，将3架“阵风”战斗机部署至波城-比利牛斯机场，并将2架CN235运输机部署至迪纳尔机场。演习于2026年9月23日至10月2日在法国举行，AeroTime报道称。

利用民用基础设施飞行

此次部署在FRA-ACE框架内进行，这是法国对北约“敏捷战斗部署”概念的适应性调整。该概念 предусматривает 在最低限度后勤支持下从分散地点运用航空兵，并利用现有的当地基础设施。

来自蒙德马桑空军基地的第30战斗机联队“阵风”战机抵达波城，随行约25名军人，包括飞行员、机械师和安保分队。该小组规模被有意限制，以检验FRA-ACE在资源缩减条件下的运行。机组人员执行训练飞行，机动SAMD保障结构则在现场提供任务规划和准备。

军方测试了战斗机从常驻基地重新部署的速度，以及其从临时机场维持飞行的能力。

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在迪纳尔训练

来自埃夫勒的第64运输机联队两架CN235飞机及约30名军人抵达迪纳尔机场。该单位将后勤保障降至最低，尤其利用机场的能力为飞机加油。

CN235机组还进行了训练飞行、爆炸物处理演练，并与机场消防救援部门开展联合训练。法国空天军表示，已与机场管理部门和运营商协调两次部署，以避免妨碍机场正常运行和商业活动。

此前的部署

这是法国军方连续第二年在该国民用机场进行此类部署。2025年9月，3架幻影2000D从梅斯-南锡-洛林机场执行任务。2026年春季，2架A400M部署在沙托鲁，另有2架幻影2000-5部署在多勒-汝拉机场。

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