土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安表示，2025年该国向180个国家和地区出口了价值超过100亿美元的国防和航空航天产品。他10月17日在伊斯坦布尔举行的Türkiye Innovation Week 2026活动上作出上述表述，阿纳多卢通讯社报道。

押注技术制造业

埃尔多安还表示，土耳其计划到2030年推动创建10万家科技初创企业，其总估值达到1000亿美元。他说，该国正在扩大研发能力，支持科技初创企业，并寻求加快向更高附加值生产转型。

总统指出，伊斯坦布尔阿塔图尔克机场的航站楼建筑正被改造为技术和创业中心Terminal Istanbul。他称，对先进技术的投资对土耳其而言是必要之举。

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对投资基金的调查

埃尔多安还就与投资基金相关的调查发表了评论。他表示，在自9月17日采取措施后，当局已控制局面；而针对据他所说通过操纵获得不当利润的人员的程序，仍在遵守司法程序的情况下继续进行。

埃尔多安呼吁，不要因为据他所说涉及4.6%基金的问题，而将怀疑扩大到整个土耳其资本市场。

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