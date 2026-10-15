Francja ćwiczyła loty Rafale z lotniska cywilnego — AeroTime

Francuskie Siły Powietrzne i Kosmiczne podczas ćwiczeń BASEX rozmieściły trzy myśliwce Rafale na lotnisku Pau-Pyrénées oraz dwa samoloty transportowe CN235 na lotnisku Dinard. Ćwiczenia odbywały się we Francji od 23 września do 2 października 2026 roku, informuje AeroTime.

Loty z infrastruktury cywilnej

Rozmieszczenie przeprowadzono w ramach FRA-ACE, francuskiej adaptacji koncepcji NATO Agile Combat Employment. Zakłada ona użycie lotnictwa z rozproszonych lokalizacji przy minimalnym wsparciu logistycznym i wykorzystaniu dostępnej lokalnej infrastruktury.

Do Pau przybyły Rafale z 30. Skrzydła Myśliwskiego z bazy lotniczej Mont-de-Marsan wraz z około 25 wojskowymi, w tym pilotami, mechanikami i jednostką ochrony. Skład grupy celowo ograniczono, aby sprawdzić działanie FRA-ACE w warunkach ograniczonych zasobów. Załogi wykonywały loty szkoleniowe, a mobilna struktura wsparcia SAMD zapewniała na miejscu planowanie i przygotowanie misji.

Wojsko sprawdzało szybkość przebazowania samolotów bojowych z ich stałej bazy oraz ich zdolność do utrzymania lotów z tymczasowego lotniska.

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Szkolenie w Dinard

Na lotnisko Dinard przybyły dwa CN235 z 64. Skrzydła Transportowego z Évreux oraz około 30 wojskowych. Jednostka ograniczyła zabezpieczenie logistyczne do minimum i między innymi wykorzystywała możliwości lotniska do tankowania samolotów.

Załogi CN235 wykonywały również loty szkoleniowe, ćwiczenia z unieszkodliwiania niewybuchów oraz wspólne szkolenie z lotniskowymi służbami ratowniczo-gaśniczymi. Francuskie Siły Powietrzne i Kosmiczne oświadczyły, że koordynowały oba rozmieszczenia z administracjami i operatorami lotnisk, aby nie zakłócać normalnej pracy lotnisk i działalności komercyjnej.

Poprzednie rozmieszczenia

To drugi rok z rzędu, gdy francuskie wojsko przeprowadza takie rozmieszczenia na cywilnych lotniskach w kraju. We wrześniu 2025 roku trzy Mirage 2000D działały z lotniska Metz-Nancy-Lorraine. Wiosną 2026 roku dwa A400M rozmieszczono w Châteauroux, a dwa Mirage 2000-5 na lotnisku Dole-Jura.

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