Niemcy planują szeroko zakrojoną umowę o współpracy z amerykańskim producentem chipów Nvidia, aby przyspieszyć wdrażanie sztucznej inteligencji w przemyśle kraju. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na niemieckie wydawnictwo biznesowe Handelsblatt oraz źródła zaznajomione ze sprawą.

Ogłoszenie w Berlinie

Według Handelsblatt porozumienie ma zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu podczas konferencji Invest in Germany w Berlinie. Oczekuje się, że w wydarzeniu weźmie udział dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang.

Gazeta zaznacza, że umowa będzie obejmować inwestycje o wartości setek milionów euro. Nie udało się od razu uzyskać komentarza od niemieckiego rządu.

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AI dla robotów i przemysłu

Według informacji publikacji porozumienie będzie miało dwa główne cele. Pierwszym jest stworzenie podstaw dla narzędzi fizycznej sztucznej inteligencji, które mogą być wykorzystywane do szkolenia robotów lub pojazdów autonomicznych. Drugim jest wspieranie tworzenia wysokowydajnych modeli AI dla przemysłu.

Umowę planuje się oprzeć na projekcie SOOFI — Sovereign Open Source Foundation Models, który uruchomiono w Niemczech w ubiegłym roku w celu wspólnego opracowywania dużych modeli sztucznej inteligencji z instytucjami badawczymi, uniwersytetami i firmami działającymi w sektorze AI. W ubiegłym miesiącu niemiecki rząd deklarował zamiar dalszego rozwijania potencjału w dziedzinie sztucznej inteligencji, aby wzmocnić cyfrową suwerenność Europy.

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