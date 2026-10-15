德国计划与美国芯片制造商英伟达达成一项大规模合作协议，以加快人工智能在该国工业领域的应用。Channel NewsAsia报道，该报道援引德国商业媒体《商报》以及知情人士的消息。

将在柏林宣布

据《商报》报道，该协议预计将于下周在柏林举行的“投资德国”会议上宣布。预计英伟达首席执行官黄仁勋将出席该活动。

该报指出，这项协议将包括数亿欧元的投资。未能立即获得德国政府的评论。

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用于机器人和工业的人工智能

据该媒体消息，这项安排将有两个主要目标。第一个是为物理人工智能工具奠定基础，这些工具可用于训练机器人或自动驾驶车辆。第二个是推动为工业创建高性能人工智能模型。

该协议计划围绕SOOFI项目——Sovereign Open Source Foundation Models——构建。该项目于去年在德国启动，旨在与研究机构、大学和人工智能领域企业共同开发大型人工智能模型。上个月，德国政府表示，打算继续发展人工智能领域的能力，以加强欧洲的数字主权。

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