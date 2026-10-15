Германия готовит соглашение с Nvidia о развитии ИИ — Channel NewsAsia

Германия планирует масштабное соглашение о сотрудничестве с американским производителем чипов Nvidia, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта в промышленности страны. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на немецкое деловое издание Handelsblatt и источники, осведомлённые в этом вопросе.

Объявление в Берлине

По данным Handelsblatt, о договорённости должны объявить на следующей неделе на конференции Invest in Germany в Берлине. Ожидается, что мероприятие посетит генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Газета отмечает, что соглашение будет предусматривать инвестиции на сотни миллионов евро. Получить комментарий от правительства Германии сразу не удалось.

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ИИ для роботов и промышленности

По информации издания, договорённость будет иметь две основные цели. Первая — создать основу для инструментов физического искусственного интеллекта, которые могут применяться для обучения роботов или автономных транспортных средств. Вторая — способствовать созданию высокопроизводительных моделей ИИ для промышленности.

Соглашение планируют сформировать вокруг проекта SOOFI — Sovereign Open Source Foundation Models, который в прошлом году запустили в Германии для разработки крупных моделей искусственного интеллекта совместно с исследовательскими учреждениями, университетами и компаниями в сфере ИИ. В прошлом месяце правительство Германии заявляло о намерении и далее развивать мощности в сфере искусственного интеллекта для укрепления цифрового суверенитета Европы.

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