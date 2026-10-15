Комиссия Индонезии по искоренению коррупции (KPK) назвала пятерых подозреваемых по делу о предполагаемой коррупции при закупках товаров и услуг за счет экстренных средств Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (BNPB). Среди них — Бима Сетьяван, младший брат Сухарьянто, бывшего главы агентства, сообщает Channel NewsAsia.

Подозреваемые по делу

Подозреваемыми также назвали отвечающего за закупки в BNPB Габриэля Пурваку Сигита, советника Ричарда Эрланггу и представителей частного сектора Гери Прасетьявана и Сифу Нрику Г. Их назвали подозреваемыми после серии обысков в Джакарте, в ходе которых задержали 14 человек, включая генерального секретаря BNPB Рустиана.

Рустиана позднее освободили, и он имеет статус свидетеля. Сухарьянто не был назван подозреваемым. В четверг его на посту главы BNPB сменил Кристомей Сиантури; неизвестно, связана ли кадровая смена с расследованием.

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Проверка использования экстренных средств

По данным KPK, расследование касается закупок, оплаченных средствами, предназначенными для экстренных нужд, в том числе доставки помощи в районы стихийных бедствий. Как сообщает The Jakarta Post, экстренные средства составляли значительную часть годового бюджета агентства и могли достигать 4,62 трлн рупий, или около 258 млн долларов США.

Председатель KPK Сетьо Будиянто заявил, что следователи проверяют возможный сговор, связанный с личными связями. По версии комиссии, в течение трех-четырех лет участники могли использовать правила, позволяющие BNPB напрямую назначать поставщиков во время чрезвычайных ситуаций, для личной выгоды. Следствие также считает, что ряд частных компаний мог быть заранее определен для получения контрактов.

Член Третьей комиссии Палаты представителей Абдулла призвал KPK и Высшее аудиторское агентство провести комплексный аудит управления финансами BNPB.

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