Indonezyjska Komisja ds. Zwalczania Korupcji (KPK) wskazała pięciu podejrzanych w sprawie domniemanej korupcji przy zakupie towarów i usług finansowanych z funduszy nadzwyczajnych Narodowej Agencji Zarządzania Kryzysowego (BNPB). Wśród nich jest Bima Setyawan, młodszy brat Suharyanto, byłego szefa agencji, informuje Channel NewsAsia.

Podejrzani w sprawie

Za podejrzanych uznano także odpowiedzialnego za zamówienia w BNPB Gabriela Purwakę Sigita, doradcę Richarda Erlanggę oraz przedstawicieli sektora prywatnego Gery’ego Prasetyawana i Sifu Nriku G. Zostali oni uznani za podejrzanych po serii przeszukań w Dżakarcie, podczas których zatrzymano 14 osób, w tym sekretarza generalnego BNPB Rustiana.

Rustian został później zwolniony i ma status świadka. Suharyanto nie został uznany za podejrzanego. W czwartek na stanowisku szefa BNPB zastąpił go Kristomei Sianturi; nie wiadomo, czy zmiana kadrowa ma związek ze śledztwem.

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Kontrola wykorzystania funduszy nadzwyczajnych

Według KPK śledztwo dotyczy zakupów opłacanych ze środków przeznaczonych na pilne potrzeby, w tym dostarczanie pomocy do obszarów dotkniętych klęskami żywiołowymi. Jak informuje The Jakarta Post, fundusze nadzwyczajne stanowiły znaczną część rocznego budżetu agencji i mogły sięgać 4,62 bln rupii, czyli około 258 mln dolarów.

Przewodniczący KPK Setyo Budiyanto oświadczył, że śledczy badają możliwą zmowę związaną z osobistymi powiązaniami. Według komisji przez trzy-cztery lata osoby zaangażowane mogły wykorzystywać przepisy pozwalające BNPB na bezpośrednie wyznaczanie dostawców podczas sytuacji nadzwyczajnych dla osobistych korzyści. Śledztwo uważa również, że szereg prywatnych firm mógł zostać z góry wyznaczony do otrzymania kontraktów.

Abdullah, członek Trzeciej Komisji Izby Reprezentantów, wezwał KPK oraz Najwyższą Agencję Audytową do przeprowadzenia kompleksowego audytu zarządzania finansami BNPB.

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