印度尼西亚反腐败委员会（KPK）在一宗涉嫌腐败案件中点名5名嫌疑人。该案涉及使用国家灾害管理局（BNPB）紧急资金采购商品和服务。其中包括该机构前负责人苏哈良托的弟弟比马·塞蒂亚万，Channel NewsAsia报道。

案件嫌疑人

BNPB负责采购的加布里埃尔·普尔瓦卡·西吉特、顾问理查德·埃尔朗加，以及私营部门代表格里·普拉塞蒂亚万和西富·恩里库·G也被列为嫌疑人。在雅加达进行的一系列搜查后，他们被列为嫌疑人；搜查期间有14人被拘留，其中包括BNPB秘书长鲁斯蒂安。

鲁斯蒂安随后被释放，目前为证人身份。苏哈良托未被列为嫌疑人。周四，克里斯托梅·西安图里接替他担任BNPB负责人；这一人事变动是否与调查有关尚不清楚。

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核查紧急资金的使用情况

根据KPK的信息，调查涉及使用本应用于紧急需求的资金支付的采购，包括向受灾地区运送援助物资。The Jakarta Post报道称，紧急资金占该机构年度预算的很大一部分，可能达到4.62万亿印尼盾，约合2.58亿美元。

KPK主席塞特约·布迪扬托表示，调查人员正在核查可能与私人关系有关的串通行为。该委员会认为，在三至四年期间，相关人员可能利用允许BNPB在紧急情况下直接指定供应商的规定谋取个人利益。调查人员还认为，多家私营公司可能被预先确定获得合同。

众议院第三委员会成员阿卜杜拉呼吁KPK和最高审计机构对BNPB的财务管理进行全面审计。

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