В Италии в 2025 году в абсолютной бедности жили около 5,4 миллиона человек, или 9,3% населения. Такую оценку опубликовало национальное статистическое агентство Istat, сообщает ANSA English.

Показатель немного снизился

По данным Istat, в состоянии абсолютной бедности находились 2,1 миллиона домохозяйств. Их доля составила 8%, что меньше 8,4%, зафиксированных в 2024 году. Доля людей, живших в абсолютной бедности, также сократилась — с 9,8% в 2024 году до 9,3% в 2025-м.

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Разница по гражданству

Среди домохозяйств, состоящих только из граждан Италии, уровень абсолютной бедности в прошлом году составил 5,9%. Для семей, в которых есть как минимум один иностранный гражданин, этот показатель достиг 26,7%.

Наиболее высокую долю Istat зафиксировал среди домохозяйств, состоящих исключительно из иностранных граждан: 29,4% таких семей жили в абсолютной бедности в 2025 году.

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