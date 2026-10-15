We Włoszech 5,4 mln osób żyło w skrajnym ubóstwie w 2025 roku — ANSA English
We Włoszech w 2025 roku w skrajnym ubóstwie żyło około 5,4 mln osób, czyli 9,3% ludności. Taką ocenę opublikowała krajowa agencja statystyczna Istat, informuje ANSA English.
Wskaźnik nieznacznie spadł
Według danych Istat 2,1 mln gospodarstw domowych znajdowało się w skrajnym ubóstwie. Ich udział wyniósł 8%, czyli mniej niż 8,4% odnotowane w 2024 roku. Odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie również spadł — z 9,8% w 2024 roku do 9,3% w 2025 roku.
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Różnica ze względu na obywatelstwo
Wśród gospodarstw domowych składających się wyłącznie z obywateli Włoch wskaźnik skrajnego ubóstwa w ubiegłym roku wyniósł 5,9%. W przypadku rodzin, w których jest co najmniej jeden cudzoziemiec, wskaźnik ten osiągnął 26,7%.
Najwyższy odsetek Istat odnotował wśród gospodarstw domowych składających się wyłącznie z cudzoziemców: 29,4% takich rodzin żyło w skrajnym ubóstwie w 2025 roku.