We Włoszech w 2025 roku w skrajnym ubóstwie żyło około 5,4 mln osób, czyli 9,3% ludności. Taką ocenę opublikowała krajowa agencja statystyczna Istat, informuje ANSA English.

Wskaźnik nieznacznie spadł

Według danych Istat 2,1 mln gospodarstw domowych znajdowało się w skrajnym ubóstwie. Ich udział wyniósł 8%, czyli mniej niż 8,4% odnotowane w 2024 roku. Odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie również spadł — z 9,8% w 2024 roku do 9,3% w 2025 roku.

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Różnica ze względu na obywatelstwo

Wśród gospodarstw domowych składających się wyłącznie z obywateli Włoch wskaźnik skrajnego ubóstwa w ubiegłym roku wyniósł 5,9%. W przypadku rodzin, w których jest co najmniej jeden cudzoziemiec, wskaźnik ten osiągnął 26,7%.

Najwyższy odsetek Istat odnotował wśród gospodarstw domowych składających się wyłącznie z cudzoziemców: 29,4% takich rodzin żyło w skrajnym ubóstwie w 2025 roku.

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