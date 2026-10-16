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Новости Мир

Туск заявил об ответственности Навроцкого и Качиньского за рост агрессии — Interia

UA.NEWS 16 Октября 2026 18:17
Туск заявил об ответственности Навроцкого и Качиньского за рост агрессии — Interia

В Польше премьер-министр Дональд Туск заявил, что Кароль Навроцкий и Ярослав Качиньский несут политическую ответственность за рост агрессии. Он сделал это заявление после нападения на женщину-полицейского, обеспечивавшую порядок возле Конституционного трибунала.

Нападение возле трибунала

По информации полиции, которую приводит Interia, на женщину-полицейского напал мужчина, у которого обнаружили нож. Туск уточнил, что нож находился в кармане мужчины.

Премьер-министр сообщил, что мужчину задержали. По словам Туска, задержанный ответит перед законом.

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Политическое заявление Туска

Туск связал инцидент со своей оценкой роста агрессии. Политическую ответственность за это он возложил на Навроцкого и Качиньского.

На момент публикации Interia отмечала, что дополнительная информация о событии должна появиться позднее.

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