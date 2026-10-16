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Tusk o odpowiedzialności Nawrockiego i Kaczyńskiego za wzrost agresji — Interia

UA.NEWS 16 października 2026 18:17
Tusk o odpowiedzialności Nawrockiego i Kaczyńskiego za wzrost agresji — Interia

W Polsce premier Donald Tusk oświadczył, że Karol Nawrocki i Jarosław Kaczyński ponoszą polityczną odpowiedzialność za wzrost agresji. Złożył to oświadczenie po ataku na policjantkę, która pilnowała porządku w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego.

Atak w pobliżu trybunału

Według informacji policji, przytoczonych przez Interię, policjantkę zaatakował mężczyzna, przy którym znaleziono nóż. Tusk sprecyzował, że nóż znajdował się w kieszeni mężczyzny.

Premier poinformował, że mężczyzna został zatrzymany. Według Tuska zatrzymany odpowie przed prawem.

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Polityczne oświadczenie Tuska

Tusk powiązał incydent ze swoją oceną wzrostu agresji. Polityczną odpowiedzialnością za to obarczył Nawrockiego i Kaczyńskiego.

W momencie publikacji Interia zaznaczała, że dodatkowe informacje o zdarzeniu mają pojawić się później.

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