В китайском приграничном городе Даньдун в провинции Ляонин открыли новый четырехполосный автомобильный мост через реку Ялуцзян, соединяющий Китай с Северной Кореей. Сооружение длиной 3026 метров должно способствовать наращиванию трансграничной торговли между странами, сообщает Asharq Al-Awsat.

Перед открытием у моста собрались сотни людей. По данным корреспондентов AFP, поздним утром грузовики с флагами обеих стран начали движение в обоих направлениях; некоторые северокорейские автомобили были украшены цветами.

Открытие после многолетней задержки

По данным южнокорейского агентства Yonhap, строительство моста завершили в 2014 году, однако его ввод в эксплуатацию задержался из-за отсутствия подъездных дорог и таможенной инфраструктуры на северокорейской стороне. Во время пандемии COVID-19 КНДР также закрыла границы, а железнодорожное сообщение между двумя странами возобновили лишь в марте после шестилетнего перерыва.

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Как сообщает Xinhua, премьер-министр Китая Ли Цян, который присоединился к церемонии по видеосвязи, назвал мост символом дружбы Пекина и Пхеньяна. По его словам, открытие сооружения усилит экономическое и торговое сотрудничество, а также облегчит контакты между людьми.

Новый маршрут для грузов

Новый переход должен заменить расположенный ниже по течению Китайско-корейский мост дружбы — узкий железнодорожно-автомобильный мост. Эксперт по КНДР Лим Ыль Чхоль из Университета Кённам заявил AFP, что перевозка тяжелых грузов, в частности промышленного оборудования, сырья, строительных материалов и энергетических поставок, по старому мосту требовала особой осторожности из-за его состояния.

По мнению эксперта, новый мост сделает такие перевозки более простыми и эффективными и может увеличить грузопоток втрое или вчетверо. Открытие состоялось на следующий день после сообщения государственного агентства KCNA о запуске КНДР двух типов крылатых ракет с подводной лодки.

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