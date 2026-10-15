中国辽宁省边境城市丹东开通了一座横跨鸭绿江、连接中国与朝鲜的新四车道公路桥。这座全长3026米的桥梁将有助于扩大两国之间的跨境贸易，Asharq Al-Awsat报道称。

大桥开通前，桥边聚集了数百人。据法新社记者报道，临近中午时，悬挂两国国旗的卡车开始双向通行；一些朝鲜车辆装饰了鲜花。

历经多年延误后开通

据韩国联合通讯社报道，大桥建设于2014年完工，但由于朝鲜一侧缺乏引道和海关基础设施，其投入运营被推迟。COVID-19疫情期间，朝鲜也关闭了边境，两国之间的铁路连接在中断六年后直到今年3月才恢复。

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据新华社报道，通过视频连线参加仪式的中国国务院总理李强称，这座大桥是北京与平壤友谊的象征。他表示，该设施的开通将加强经济和贸易合作，也将便利人员往来。

货运新路线

这条新通道将取代位于下游的中朝友谊桥——一座狭窄的铁路公路两用桥。庆南大学朝鲜问题专家林乙哲对法新社表示，由于旧桥的状况，经由该桥运输重型货物，包括工业设备、原材料、建筑材料和能源供应，需要格外谨慎。

该专家认为，新桥将使此类运输更容易、更高效，并可能使货运量增加三至四倍。大桥开通的前一天，朝鲜国家通讯社KCNA报道称，朝鲜从一艘潜艇发射了两种类型的巡航导弹。

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