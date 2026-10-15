W chińskim przygranicznym mieście Dandong w prowincji Liaoning otwarto nowy czteropasmowy most drogowy przez rzekę Jalu, łączący Chiny z Koreą Północną. Konstrukcja o długości 3026 metrów ma sprzyjać zwiększeniu handlu transgranicznego między krajami, informuje Asharq Al-Awsat.

Przed otwarciem przy moście zgromadziły się setki osób. Według korespondentów AFP późnym rankiem ciężarówki z flagami obu krajów zaczęły poruszać się w obu kierunkach; niektóre północnokoreańskie pojazdy były udekorowane kwiatami.

Otwarcie po wieloletnim opóźnieniu

Według południowokoreańskiej agencji Yonhap budowę mostu ukończono w 2014 roku, jednak jego oddanie do użytku opóźniło się z powodu braku dróg dojazdowych i infrastruktury celnej po stronie północnokoreańskiej. Podczas pandemii COVID-19 Korea Północna również zamknęła granice, a połączenie kolejowe między oboma krajami wznowiono dopiero w marcu po sześcioletniej przerwie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak podała Xinhua, premier Chin Li Qiang, który uczestniczył w ceremonii za pośrednictwem łącza wideo, nazwał most symbolem przyjaźni między Pekinem a Pjongjangiem. Według niego otwarcie konstrukcji wzmocni współpracę gospodarczą i handlową, a także ułatwi kontakty międzyludzkie.

Nowa trasa dla ładunków

Nowa przeprawa ma zastąpić położony niżej wzdłuż rzeki Most Przyjaźni Chińsko-Koreańskiej — wąski most kolejowo-drogowy. Ekspert ds. Korei Północnej Lim Eul-chul z Uniwersytetu Kyungnam powiedział AFP, że transport ciężkich ładunków, w tym sprzętu przemysłowego, surowców, materiałów budowlanych i dostaw energii, przez stary most wymagał szczególnej ostrożności ze względu na jego stan.

Zdaniem eksperta nowy most sprawi, że taki transport będzie łatwiejszy i bardziej efektywny, a także może zwiększyć przepływ ładunków trzykrotnie lub czterokrotnie. Otwarcie nastąpiło dzień po tym, jak państwowa agencja KCNA poinformowała o wystrzeleniu przez Koreę Północną dwóch typów pocisków manewrujących z okrętu podwodnego.

Czytaj nas na