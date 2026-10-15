В Тунисе около 20 журналистам предъявлены уголовные обвинения из-за их материалов или публикаций в социальных сетях, а четверо уже заключены в тюрьму. Как сообщает Asharq Al-Awsat, об этом заявил глава Национального синдиката тунисских журналистов Зиед Даббар, назвавший ситуацию беспрецедентной.

После свержения президента Зина аль-Абидина Бен Али в 2011 году СМИ Туниса получили больше свободы. В то же время, по данным правозащитных групп, независимые медиа столкнулись с усилением давления после того, как президент Каис Саид сосредоточил в своих руках широкие полномочия. За последние пять лет Тунис опустился более чем на 50 позиций — до 137-го места — в индексе свободы прессы организации «Репортеры без границ».

Задержания и приговоры

В прошлом месяце был задержан главный редактор независимого новостного сайта Al-Qatiba Мохамед Юсфи. Это произошло по дороге на прямой эфир частной радиостанции. Судья предъявил ему обвинение в незаконном обогащении, которое, по словам журналиста, является сфабрикованным.

Среди заключенных также известные ведущие Мурад Зегиди и Борген Бсаис. Сначала их осудили за распространение ложных новостей и оскорбление президента, а затем — за уклонение от уплаты налогов. Они отрицают обвинения и заявляют, что дела против них сфабрикованы.

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Давление на независимые медиа

Основательница независимого сайта Tumedia Хаула Букрим в декабре 2025 года уехала во Францию, опасаясь ареста. Через несколько месяцев ее заочно приговорили к четырем годам лишения свободы за тексты с критикой судебной системы и модели правления, которую она называла авторитарной. Журналист Хайтем Мекки также покинул страну после приговора, вынесенного из-за его публичных заявлений об условиях в больничном морге.

По словам синдиката журналистов, полиция часто препятствует сотрудникам медиа освещать события в общественных местах и иногда удерживает их в течение нескольких часов. В большинстве министерств больше нет пресс-служб, а нескольким международным корреспондентам отказали в аккредитации. Критические и политические программы исчезли из эфира многих частных радиостанций, тогда как государственное агентство TAP остается исключением и продолжает освещать протесты, деятельность оппозиции и инициативы гражданского общества.

Каис Саид отрицает, что является диктатором, и заявляет, что журналисты могут свободно критиковать власть. Представители власти, в свою очередь, называют преследования беспристрастными судебными делами и подчеркивают, что никто не стоит выше закона.

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