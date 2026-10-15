W Tunezji około 20 dziennikarzy usłyszało zarzuty karne w związku ze swoimi materiałami lub wpisami w mediach społecznościowych, a czterech już trafiło do więzienia. Jak informuje Asharq Al-Awsat, powiedział o tym Zied Dabbar, przewodniczący Krajowego Syndykatu Dziennikarzy Tunezyjskich, który określił sytuację jako bezprecedensową.

Po obaleniu prezydenta Zina al-Abidina Ben Alego w 2011 roku tunezyjskie media zyskały większą swobodę. Jednocześnie, według grup praw człowieka, niezależne media spotkały się z nasileniem presji po tym, jak prezydent Kais Saied skupił w swoich rękach szerokie uprawnienia. W ciągu ostatnich pięciu lat Tunezja spadła o ponad 50 pozycji — na 137. miejsce — w indeksie wolności prasy organizacji Reporterzy bez Granic.

Zatrzymania i wyroki

W ubiegłym miesiącu zatrzymano Mohameda Yousfiego, redaktora naczelnego niezależnego serwisu informacyjnego Al-Qatiba. Stało się to w drodze na audycję na żywo w prywatnej stacji radiowej. Sędzia postawił mu zarzut nielegalnego wzbogacenia się, który, jak twierdzi dziennikarz, został sfabrykowany.

Wśród uwięzionych są również znani prowadzący Mourad Zeghidi i Borhen Bsaies. Początkowo zostali skazani za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i obrazę prezydenta, a później za uchylanie się od płacenia podatków. Zaprzeczają zarzutom i twierdzą, że sprawy przeciwko nim zostały sfabrykowane.

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Presja na niezależne media

Założycielka niezależnego serwisu Tumedia, Khaoula Boukrim, wyjechała do Francji w grudniu 2025 roku, obawiając się aresztowania. Kilka miesięcy później została zaocznie skazana na cztery lata więzienia za teksty krytykujące system sądowniczy i model rządów, który nazywała autorytarnym. Dziennikarz Haythem Mekki również opuścił kraj po wyroku wydanym w związku z jego publicznymi wypowiedziami o warunkach w przyszpitalnej kostnicy.

Według syndykatu dziennikarzy policja często uniemożliwia pracownikom mediów relacjonowanie wydarzeń w miejscach publicznych, a czasem zatrzymuje ich na kilka godzin. W większości ministerstw nie ma już biur prasowych, a kilku zagranicznym korespondentom odmówiono akredytacji. Krytyczne i polityczne programy zniknęły z anten wielu prywatnych stacji radiowych, podczas gdy państwowa agencja TAP pozostaje wyjątkiem i nadal relacjonuje protesty, działalność opozycji oraz inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego.

Kais Saied zaprzecza, że jest dyktatorem, i twierdzi, że dziennikarze mogą swobodnie krytykować władze. Przedstawiciele władz z kolei określają postępowania jako bezstronne sprawy sądowe i podkreślają, że nikt nie stoi ponad prawem.

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