Siemens zainwestuje co najmniej 100 mln euro w Skeleton Technologies — ERR News

Niemiecka grupa technologiczna Siemens zainwestuje co najmniej 100 mln euro w estońską spółkę Skeleton Technologies, w wyniku czego jej wycena przekroczy 1 mld euro, informuje ERR News.

Warunki inwestycji

Strony potwierdziły, że chodzi o dziewięciocyfrową kwotę w euro. Jednocześnie nie ujawniły ani dokładnej wartości inwestycji Siemens, ani udziału, jaki grupa technologiczna otrzyma w zamian za finansowanie.

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Rozwój w Stanach Zjednoczonych

Skeleton Technologies produkuje superkondensatory i dostarcza rozwiązania infrastrukturalne dla sztucznej inteligencji. Według spółki inwestycja ma przede wszystkim przyspieszyć rozszerzenie jej obecności produkcyjnej w Stanach Zjednoczonych oraz działalności badawczej w Dolinie Krzemowej. Skeleton Technologies wiąże te plany z rosnącym popytem dużych operatorów infrastruktury chmurowej na systemy zasilania dla centrów danych AI. Takie systemy są przeznaczone dla centrów przetwarzania danych obsługujących potrzeby sztucznej inteligencji.

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