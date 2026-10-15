Siemens инвестирует не менее €100 млн в Skeleton Technologies — ERR News

Немецкая технологическая группа Siemens инвестирует не менее €100 млн в эстонскую компанию Skeleton Technologies, в результате чего её оценка превысит €1 млрд, сообщает ERR News.

Параметры инвестиции

Стороны подтвердили, что речь идёт о девятизначной сумме в евро. При этом они не раскрыли ни точный объём инвестиций Siemens, ни долю, которую технологическая группа получит в обмен на финансирование.

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Развитие в США

Skeleton Technologies производит суперконденсаторы и поставляет инфраструктурные решения для искусственного интеллекта. По данным компании, инвестиция прежде всего должна ускорить расширение её производственного присутствия в США и исследовательской деятельности в Кремниевой долине. Skeleton Technologies связывает эти планы с растущим спросом крупных операторов облачной инфраструктуры на системы питания для дата-центров ИИ. Такие системы предназначены для центров обработки данных, обслуживающих потребности искусственного интеллекта.

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