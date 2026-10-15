Indyjskie władze poprosiły 43-letniego aktora Bollywood Imrana Khana o opuszczenie kraju do końca października po jego udziale w proteście politycznym w Mumbaju. Według lokalnych mediów ma to związek z możliwym naruszeniem przepisów imigracyjnych — informuje Daily Maverick.

Termin wyjazdu

Gazeta Times of India podała, że Khan otrzymał czas do 28 października na opuszczenie Indii. Indian Express zaznaczył, że aktor jest obywatelem USA. Zgodnie z indyjskim prawem udział cudzoziemców w protestach politycznych może być traktowany jako naruszenie przepisów migracyjnych i wizowych.

Protest w Mumbaju

10 października Khan wziął udział w wiecu w Mumbaju, którego uczestnicy domagali się dymisji głównego komisarza wyborczego Gyanesha Kumara. Protest był związany z rewizją spisów wyborców, którą krytycy i partie opozycyjne uważają za korzystną dla partii premiera Narendry Modiego.

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Tego samego dnia aktor opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym pokazuje znak zwycięstwa wewnątrz pojazdu przypominającego policyjny furgon. Według Indian Express na Khana złożono skargę na posterunku policji w Mumbaju w sprawie możliwego naruszenia prawa. Na jej podstawie Regionalne Biuro Rejestracji Cudzoziemców wysłało aktorowi zawiadomienie z żądaniem wyjazdu. Khan nie odpowiedział na prośbę Reutersa o komentarz.

Imran Khan jest siostrzeńcem aktora Aamira Khana. Wystąpił w kilku odnoszących sukcesy filmach Bollywood w latach 2008–2015, po czym zakończył karierę aktorską.

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