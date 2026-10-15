印度当局要求43岁的宝莱坞演员伊姆兰·汗在10月底前离开该国，此前他参加了孟买的一场政治抗议活动。据当地媒体报道，此事与可能违反移民规定有关，Daily Maverick报道。

离境期限

《印度时报》报道称，汗被给予至10月28日离开印度的时间。《印度快报》指出，这名演员是美国公民。根据印度法律，外国人参加政治抗议活动可能被视为违反移民和签证规定。

孟买抗议活动

10月10日，汗参加了孟买的一场集会，参与者要求首席选举专员贾内什·库马尔辞职。此次抗议与选民名单修订有关，批评人士和反对党认为该修订有利于总理纳伦德拉·莫迪所在的政党。

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同一天，这名演员在Instagram上发布了一张照片，照片中他在一辆类似警用厢式车的车厢内比出胜利手势。据《印度快报》报道，孟买一家警察局收到了针对汗的投诉，涉及可能违法。外国人区域登记办公室据此向该演员发出通知，要求其离境。汗未回应路透社的置评请求。

伊姆兰·汗是演员阿米尔·汗的侄子。他在2008年至2015年间出演了多部成功的宝莱坞电影，之后结束了演艺生涯。

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