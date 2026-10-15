格但斯克签署建设3.6公里有轨电车线路协议——RMF24

波兰格但斯克签署了建设“格但斯克南部—弗热什奇”有轨电车线路的协议。该线路旨在连接该市南部地区与弗热什奇，按计划，从片茨基-米戈沃前往该地区的行程将耗时12分钟。

据RMF24报道，新线路将从拉科切戈街与亚什科瓦多利纳街交叉口附近，延伸至华沙犹太区英雄街与格伦瓦尔德大道的交叉口。格但斯克市长亚历山德拉·杜尔凯维奇指出，该项目是十多年工作、分析和筹备的成果。

轨道、站点和自行车道

该项目计划建设3.6公里新有轨电车线路、4.8公里自行车道和7个新站点，其中包括一个公交电车换乘枢纽。还计划改造2.8公里道路和17个交叉口。有轨电车将在绿化轨道上以约5分钟的间隔运行。

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高峰时段，该线路每小时可运送超过2500名乘客。项目还计划在维伦斯卡街下方建设一条长280米的隧道，该隧道可作为避难所使用。

车辆段及工程完工

计划在乌耶希奇斯科地区建设一座造价约3.2亿兹罗提、可容纳30辆有轨电车的车辆段。“格但斯克公交和有轨电车”公司还购买了20辆新的双向有轨电车。工程竣工和设施验收计划于2029年底进行。

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