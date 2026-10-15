美国前总统巴拉克·奥巴马在英国北爱尔兰贝尔法斯特表示，以色列公民应重新思考其子女在该地区的未来，并寻找一种公平的自卫方式，以合乎伦理的方式行动。

贝尔法斯特的对话

奥巴马访问贝尔法斯特，以接受女王大学授予的荣誉博士学位。在与记者苏珊·麦凯交谈时，他谈到了以色列—巴勒斯坦冲突，据《耶路撒冷邮报》报道。

奥巴马表示，犹太民族数千年来一直遭受压迫、歧视和杀戮，而欧洲对此负有相当大的责任。因此，在他看来，犹太人寻求安全庇护所的愿望是可以理解的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

安全与道德优势

奥巴马说，如果以色列作为该地区最强大、技术最先进的国家，认为其安全取决于能够做一切必要之事、拿走想要的一切并且不作出让步，这在短期内可能奏效。但与此同时，他表示，这种做法将意味着失去道德优势。

这位前总统还强调，该地区数百万犹太人和巴勒斯坦人不会消失。他表示，巴勒斯坦人应认识到，不可能在杀戮或武器方面超过以色列人，并通过非暴力策略寻求改变。

在回答有关中东局势的问题时，奥巴马说，10月7日大屠杀后针对以色列的敌意表明，需要真正的停止，从而能够实施长期解决方案。他补充说，这将需要时间。

关注我们在