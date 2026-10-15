Экс-президент США Барак Обама в Белфасте, Северная Ирландия, Великобритания, заявил, что гражданам Израиля следует переосмыслить будущее своих детей в регионе и искать справедливый способ защищаться, действуя этично.

Разговор в Белфасте

Обама посетил Белфаст, чтобы получить почетную докторскую степень Университета Квинс. Во время беседы с журналисткой Сьюзен Маккей он говорил об израильско-палестинском конфликте, сообщает Jerusalem Post.

По словам Обамы, еврейский народ на протяжении тысячелетий подвергался угнетению, дискриминации и убийствам, и значительная часть ответственности за это лежит на Европе. Поэтому стремление евреев найти безопасное убежище, по его мнению, было понятным.

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Безопасность и моральное превосходство

Обама сказал, что если Израиль как самая сильная и технологически развитая страна региона будет считать, что его безопасность зависит от возможности делать все необходимое, брать все, что он хочет, и не идти на уступки, это может сработать в краткосрочной перспективе. В то же время, по его словам, такой подход будет означать потерю морального превосходства.

Экс-президент также подчеркнул, что миллионы евреев и палестинцев в регионе никуда не исчезнут. Он заявил, что палестинцам следует осознать невозможность превзойти израильтян в убийствах или вооружении и искать перемены через ненасильственные стратегии.

Отвечая на вопрос о ситуации на Ближнем Востоке, Обама сказал, что враждебность к Израилю после резни 7 октября указывает на необходимость настоящего прекращения, которое позволило бы реализовывать долгосрочные решения. Он добавил, что это потребует времени.

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