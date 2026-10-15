Były prezydent USA Barack Obama w Belfaście, w Irlandii Północnej w Wielkiej Brytanii, powiedział, że obywatele Izraela powinni na nowo przemyśleć przyszłość swoich dzieci w regionie i szukać sprawiedliwego sposobu obrony, działając etycznie.

Rozmowa w Belfaście

Obama odwiedził Belfast, aby otrzymać honorowy doktorat Uniwersytetu Królowej. Podczas rozmowy z dziennikarką Susan McKay mówił o konflikcie izraelsko-palestyńskim, jak podaje Jerusalem Post.

Według Obamy naród żydowski przez tysiące lat doświadczał ucisku, dyskryminacji i zabójstw, a znaczna część odpowiedzialności za to spoczywa na Europie. Dlatego, jego zdaniem, dążenie Żydów do znalezienia bezpiecznego schronienia było zrozumiałe.

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Bezpieczeństwo i przewaga moralna

Obama powiedział, że jeśli Izrael jako najsilniejszy i najbardziej zaawansowany technologicznie kraj w regionie uzna, iż jego bezpieczeństwo zależy od możliwości robienia wszystkiego, co konieczne, brania wszystkiego, czego chce, i nieczynienia żadnych ustępstw, może to zadziałać w krótkiej perspektywie. Jednocześnie, jak powiedział, takie podejście będzie oznaczać utratę przewagi moralnej.

Były prezydent podkreślił również, że miliony Żydów i Palestyńczyków w regionie nigdzie nie znikną. Oświadczył, że Palestyńczycy powinni uświadomić sobie niemożność przewyższenia Izraelczyków w zabójstwach czy uzbrojeniu i szukać zmian poprzez strategie bez użycia przemocy.

Odpowiadając na pytanie o sytuację na Bliskim Wschodzie, Obama powiedział, że wrogość wobec Izraela po masakrze z 7 października wskazuje na potrzebę rzeczywistego zaprzestania, które umożliwiłoby realizację długoterminowych rozwiązań. Dodał, że będzie to wymagało czasu.

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