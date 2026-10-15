Federalny rząd USA pozwał stan Kalifornia w sprawie weryfikacji obywatelstwa wyborców głosujących korespondencyjnie w wyborach federalnych. Jak podaje CNBC, sprawę rozpatruje federalny sąd okręgowy w Los Angeles.

Żądania Departamentu Sprawiedliwości

Departament Sprawiedliwości USA zwraca się do sądu o zakazanie urzędnikom Kalifornii liczenia głosów oddanych korespondencyjnie przez wyborców, których rząd federalny uznał za prawdopodobnych nieobywateli USA. Resort prosi również o zobowiązanie stanu do odłożenia takich kart do głosowania i zweryfikowania statusu obywatelstwa odpowiednich wyborców przed zaliczeniem ich głosów.

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Pozew dotyczy kart do głosowania złożonych w najbliższych wyborach federalnych. Według CNBC rząd federalny domaga się weryfikacji wyłącznie wobec wyborców, których zidentyfikował jako prawdopodobnych nieobywateli.

Pozew przed wyborami śródokresowymi

Pozew administracji prezydenta Donalda Trumpa złożono niespełna miesiąc przed wyborami śródokresowymi w USA. Ich wyniki określą, która partia będzie kontrolować obie izby Kongresu. Spór dotyczy podejścia do zapobiegania głosowaniu korespondencyjnemu przez osoby niebędące obywatelami USA w wyborach federalnych.

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