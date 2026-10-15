Уряд США подав позов проти Каліфорнії через перевірку громадянства виборців — CNBC

Федеральний уряд США подав позов проти штату Каліфорнія щодо перевірки громадянства виборців, які голосують поштою на федеральних виборах. Як повідомляє CNBC, справу розглядає окружний суд США в Лос-Анджелесі.

Вимоги Міністерства юстиції

Міністерство юстиції США просить суд заборонити посадовцям Каліфорнії підраховувати поштові бюлетені виборців, яких федеральний уряд визначив як імовірних негромадян США. Відомство також просить зобов’язати штат відкласти такі бюлетені та перевірити статус громадянства відповідних виборців до зарахування їхніх голосів.

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Позов стосується бюлетенів, поданих на найближчих федеральних виборах. За даними CNBC, федеральний уряд домагається перевірки лише щодо виборців, яких він ідентифікував як імовірних негромадян.

Позов перед проміжними виборами

Позов адміністрації президента Дональда Трампа подали менш ніж за місяць до проміжних виборів у США. Їхні результати визначать, яка партія контролюватиме обидві палати Конгресу. Суперечка стосується підходу до запобігання голосуванню поштою негромадянами США на федеральних виборах.

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